Come cambierà la viabilità in occasione della visita della premier Meloni

Il dirigente comunale Giuliano Rossi ha emanato un'ordinanza che modifica temporaneamente la viabilità, dal 26 al 28 aprile, in occasione della visita della premier Giorgia Meloni a Pescara per la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. L'ordinanza prevede l'istituzione del divieto di sosta e fermata e del divieto di transito nelle vie circostanti lo Stadio del mare, in Largo Mediterraneo, nonché l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata (ad eccezione dei mezzi preposti alla sicurezza delle personalità), dalle ore 12 di venerdì 26 aprile alle ore 20 di domenica 28 aprile, e comunque fino al termine della manifestazione e/o cessate esigenze, nelle seguenti strade:

1. Via Gramsci (ambo i lati), nel tratto compreso tra Piazza I Maggio e l'intersezione con Via Galilei;

2. Piazza I Maggio (compreso il parcheggio a pagamento posto sul lato nord di Piazza I Maggio);

3. Corso Umberto (ambo i lati), nel tratto compreso tra piazza I Maggio e l'incrocio con Via Carducci;

4. Via Mazzini, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Regina Elena e l'incrocio con viale della Riviera;

5. Viale della Riviera (ambo i lati), nel tratto compreso dall'intersezione con via Mazzini e piazza I Maggio;

6. Lungomare Matteotti (ambo i lati) nel tratto compreso tra l'intersezione con Piazza I Maggio e l'incrocio con via Galilei;

7. Lungomare Matteotti lato monte nel tratto compreso tra l'ingresso lato mare al parco Villa de Riseis e via Paolucci;

- divieto di transito dalle ore 15 di venerdì 26 aprile alle ore 20 di domenica 28 aprile, e comunque fino al termine della manifestazione e/o cessate esigenze legate alla manifestazione, ad eccezione dei mezzi a supporto della stessa manifestazione, i mezzi di Polizia e soccorso nonché quelli preposti alla sicurezza delle personalità, nelle seguenti strade:

​

1. Piazza I Maggio (compreso il parcheggio a pagamento posto sul lato nord di piazza I Maggio);

2. Lungomare Matteotti nel tratto compreso tra l'intersezione con via Galilei e piazza I Maggio;

3. Viale della Riviera nel tratto compreso tra l'intersezione con via Mazzini e piazza I Maggio;

4. Corso Umberto, nel tratto compreso tra piazza I Maggio e l'incrocio con via Carducci;

5. Via Gramsci, nel tratto compreso tra piazza I Maggio e l'intersezione con via Galilei;

- l'obbligo di svolta a destra su via De Amicis per i mezzi provenienti da viale della Riviera direzione Nord-Sud dalle ore 15 di venerdì 26 aprile, alle ore 20 di domenica 28 aprile, e comunque fino al termine della manifestazione e/o cessate esigenze legate alla manifestazione di cui trattasi, ad eccezione dei mezzi a supporto della stessa manifestazione, i mezzi di Polizia e soccorso nonché quelli preposti alla sicurezza delle personalità;

- la sospensione della ZTL 3 ambientale mediante la disattivazione temporanea del Varco 1, posto in Viale Regina Margherita all'angolo con via Muzii, e del Varco 2 posto in via De Amicis all'angolo con viale Regina Margherita, limitatamente ai giorni di sabato 27 aprile e domenica 28 aprile compresa. Il tutto attraverso la modifica della dicitura del Pannello a Messaggio Variabile (P.M.V.) posizionati nei varchi di cui trattasi, mediante l’iscrizione “ZTL 3 Non Attiva”;

- la sospensione dell'Area Pedonale di corso Vittorio Emanuele II mediante la disattivazione temporanea del Varco 10, posto in corso Vittorio Emanuele II all'angolo con piazza della Repubblica, limitatamente alla giornata di domenica 28 aprile. Il tutto attraverso la modifica della dicitura del pannello a messaggio variabile (P.M.V.) posizionato nel varco di cui trattasi, mediante l’iscrizione “A.P. Non Attiva”.