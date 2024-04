Dal 26 al 28 aprile il Campionato Nazionale Beach Race Sup

“Saranno 100 gli atleti che per tre giorni animeranno la costa pescarese partecipando alle gare del Campionato Nazionale di Beach Race Sup, utili alla selezione di coloro che faranno parte della rappresentanza italiana agli Europei di Ungheria. Un evento prestigioso per Pescara che verrà ufficialmente candidata dal presidente Nazionale della Federazione Italiana Canoa e Kayak Luciano Buonfiglio a ospitare la Coppa del Mondo di Sup del prossimo anno”. Lo ha detto l’assessore comunale allo sport Patrizia Martelli presentando il campionato nazionale in programma a Pescara dal 26 al 28 aprile.

Le gare prenderanno il via venerdì 26 aprile alle ore 15 con la Sprint Race, ovvero il percorso di 200 metri lineari dal Ponte Risorgimento al Ponte d’Annunzio. Sabato e domenica, 27 e 28 aprile, ci saranno dalle ore 9 alle ore 14 le gare della Long Distance e la Technical Race, dalla Lega Navale al giro su piazza Primo Maggio”. La Lega Navale ospiterà l’evento e offrirà tutto il supporto logistico necessario.

“Pescara è un luogo evidentemente privilegiato per gli sport acquatici – ha sottolineato il sindaco Carlo Masci – un punto di riferimento nazionale e internazionale per una città che vive del mare, sul mare e per il mare. Da tre anni siamo Bandiera Blu, abbiamo riqualificato la sede della Lega Navale con un investimento importante e stiamo lavorando con la Sovrintendenza per la riqualificazione dello storico Circolo Canottieri su fiume. Per tre giorni saremo presenti ad applaudire i nostri campioni del Sup”.