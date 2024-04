“Entro due mesi partirà la riqualificazione del Museo Vittoria Colonna con il rifacimento anche dei giardini esterni di piazza Primo Maggio-lato sud, creando un percorso unico con il Museo stesso e, dulcis in fundo, con il ripristino della Porta del Mare del maestro Franco Summa nel cuore di piazza Primo Maggio, al posto dell’attuale spartitraffico con l’orologio. Si tratta di una storica riorganizzazione di tutta l’area centrale della città che ieri ha avuto il voto favorevole del Consiglio comunale, ad eccezione delle opposizioni che hanno perso purtroppo l’occasione di essere co-protagonisti di un provvedimento epocale, che vede per la prima volta una straordinaria partenership tra pubblico e privato. Entro venti giorni stipuleremo la convenzione operativa tra Comune di Pescara e Fondazione Abruzzo per le Arti, quindi la progettazione esecutiva e definitiva per aprire il cantiere entro fine giugno. In 18 mesi daremo forma e sostanza a un cantiere di 1milione e mezzo di euro, fondi privati”.

Lo ha annunciato l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota presentando l’iniziativa progettuale approvata ieri dal consiglio comunale. A ringraziare tutti gli imprenditori che hanno consentito la riuscita dell’iniziativa, tra cui Di Vincenzo, Maresca, Marramiero, è stato il promotore Ottorino La Rocca, che ha sottolineato come “ci si muoverà su tre direttive: il ripristino della Porta del Mare, la riqualificazione del Museo Colonna e la riorganizzazione dei giardini”. Non resta dunque che aspettare l'inizio dei lavori per vedere come cambierà volto una delle strutture culturali più importanti della città.