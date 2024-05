La professoressa Anna Maddalena Belcaro premiata in Comune a Spoltore

Alla professoressa Anna Maddalena Belcaro, esempio di emancipazione, diritti e libertà, è stato assegnato il riconoscimento “Una Donna nel Lavoro è un fiore Resistente”, consegnato ieri pomeriggio in sala consiliare a Spoltore al termine del Primo Maggio dedicato alle donne. La presidente locale dell’Anpi, Simona Novacco, ha letto le motivazioni:

“In un periodo in cui la scuola Repubblicana è messa in grave rischio, l’Anpi e il Comune di Spoltore si sono trovati uniti nella scelta di premiare una Donna Preside che per tanti anni si è spesa nei valori di una scuola democratica”.

Belcaro ha ricordato come le donne per avere risultati debbano impegnarsi con ostinazione. “Abbiamo l’onore ospitare e premiare la prof. Belcaro”, ha sottolineato la sindaca Chiara Trulli, “in ossequio a un sistema di valori, un'istruzione libera democratica egualitaria, in cui crediamo fortemente”.