Lucia Annunziata a Montesilvano per inaugurare il comitato elettorale mobile di D'Addazio

Venerdì 3 maggio alle ore 17, in Piazza Suor Cristina Zecca a Montesilvano, arriverà la giornalista Lucia Annunziata per inaugurare la postazione mobile del comitato elettorale Fabrizio D'Addazio Sindaco. Dunque l'ex conduttrice di "In mezz'ora" sarà in città per sostenere pubblicamente il candidato sindaco del centrosinistra. L'incontro è previsto nel truck che accoglierà la postazione mobile del comitato elettorale.

Lucia Annunziata, scrittrice e giornalista molto apprezzata e conosciuta, nel 2023, dopo il primo pacchetto di nuove nomine deliberate dal CdA della Rai, si è dimessa dall'azienda di Stato, criticando in una mail all'amministratore delegato Roberto Sergio l'operato del governo Meloni sui contenuti e sui metodi attuati nei suoi confronti, specialmente nell'intervento e i cambiamenti all'interno della società televisiva di Stato. E' candidata alle elezioni europee nel Pd come capolista nella circoscrizione meridionale.