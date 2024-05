Effettuata l'asfaltatura di via Colle di Mezzo

“Dopo decenni di attesa abbiamo effettuato l'asfaltatura di via Colle di Mezzo, da via del Santuario a Colle Marino. Questo non è solo un miglioramento infrastrutturale, ma un importante passo avanti per la sicurezza stradale e l'abbellimento della nostra amata città, in ogni sua zona”. E' quanto scrive oggi sui suoi canali social il sindaco di Pescara, Carlo Masci.

“Abbiamo anche dato il via ai lavori di sistemazione del parcheggio adiacente alla chiesa di San Giovanni Battista e San Benedetto Abate”, aggiunge il primo cittadino, parlando di un “intervento fondamentale per supportare la comunità parrocchiale e tutti coloro che frequentano quel luogo di culto”.