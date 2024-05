Annullamento delibera sui campi di Colle Breccia, Di Renzo: “Costantini è stato fin troppo tenero”

Massimo Di Renzo, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, commenta le dichiarazioni dell'assessore Martelli riguardo all'annullamento della delibera sui campi di Colle Breccia. Ecco le sue parole: “Carlo Costantini è stato fin troppo tenero nel commentare una vicenda nella quale l'amministrazione ha fatto una pessima figura su tutti i fronti. L'assessore Martelli avrebbe fatto meglio a tacere perché raccontare falsità non è ammissibile per chi si candida a governare, con dignità e onore, di nuovo la nostra città”.

Poi Di Renzo aggiunge: “Vorrei ricordare che se ce stato un incontro con i residenti è solo perché è stato approvato un ordine del giorno delle opposizioni in Consiglio Comunale e se si è arrivati all'annullamento in autotutela della delibera che aveva autorizzato la realizzazione dei campi è solo perché sono stati i residenti a far notare la non conformità al Piano Regolatore che né il Sindaco, né la giunta, né gli uffici avevano riscontrato. Essendo stato presente all'incontro al fianco dei cittadini, posso testimoniare che l'assessore ha perfino provato a difendere il progetto fino all'ultimo, altro che ascolto dei cittadini”.