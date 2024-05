Bcc Abruzzese - Cappelle sul Tavo, Borgia riconfermato presidente

Michele Borgia è stato riconfermato presidente della Banca di credito cooperativo Abruzzese - Cappelle sul Tavo. L’assemblea sociale, che si è riunita ieri nel palacongressi Dean Martin di Montesilvano, lo ha rieletto all’unanimità. Sono stati più di 730 i presenti, tutti convergenti sulla rielezione del Consiglio di amministrazione presieduto da Borgia, del Collegio sindacale presieduto da Piero Redolfi e del Collegio dei Probiviri presieduto dall’avvocato Leo Brocchi.

La banca, che nel ranking sulle eccellenze regionali redatto da Milano Finanza nel novembre 2023 si è posizionata al primo posto nella nostra regione, ha chiuso l’esercizio 2023 con il più importante risultato economico della sua storia (€ 6.300.000, nonostante lo sforzo realizzato riducendo il costo del credito a coloro che avevano stipulato contratti di finanziamento a tasso variabile) e con indicatori patrimoniali e di liquidità al disopra della media del sistema Bcc.

L’Istituto ha anche provveduto a rafforzare la rappresentanza di genere femminile, con l’ingresso in Cda della dottoressa Natascia Di Giambattista, e ha intensificato il proprio impegno nella prospettiva di accompagnare i propri territori verso il massimo rispetto dei principi di sostenibilità socio-economica, attraverso la proposizione di prodotti bancari di raccolta e di impiego, finalizzati ad accorciare i tempi di familiarizzazione dei propri clienti sulla buona prassi in materia di sostenibilità.

Con l’apertura della filiale di Lanciano, la banca ha raddoppiato in meno di due anni il potenziale di mercato in termini di prodotto bancario lordo, a cui potrà rivolgere l’offerta dei propri prodotti e servizi di investimento, risultati già particolarmente graditi nel territorio di Francavilla e Comuni limitrofi, in cui nel novembre 2022 era stata aperta un’altra filiale.

“Cerchiamo di prenderci cura delle persone”, ha affermato il presidente Borgia, “anche con prestazioni diverse da quelle strettamente finanziarie, attraverso il sostegno al mondo dell’associazionismo in generale, e avendo appositamente creato due associazioni, Abruzzese Salute e For You, che aiutano clienti e residenti nei territori in cui opera la banca ad affrontare la quotidianità”.