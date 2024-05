È il giorno delle votazioni per l’elezione del consiglio superiore pubblica istruzione

Docenti, ATA e Dirigenti Scolastici saranno impegnati oggi nelle votazioni per l’elezione del consiglio superiore pubblica istruzione, organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione con compiti di supporto tecnico-scientico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle materie di “istruzione universitaria, ordinamento scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale”.

Le votazioni si effettueranno dalle ore 8 alle ore 17 nei seggi predisposti in ogni scuola per docenti e ATA e nei seggi territoriali per i dirigenti scolastici. La CISL Scuola Abruzzo Molise invita tutti i lavoratori a recarsi ai seggi per votare e sostenere tutte e le liste ed i candidati della CISL Scuola. Nella lista CISL Scuola della scuola secondaria superiore è presente Davide Desiati, segretario generale della CISL Scuola Abruzzo Molise.