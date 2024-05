Aperto il nuovo tratto di via Pantini (ma non per tutto il giorno)

Nella giornata di oggi, 6 maggio, è stato aperto al traffico il nuovo tratto di via Pantini in direzione Francavilla al Mare. Questa mattina, con la supervisione della polizia locale, è stata completata la segnaletica orizzontale, poi nel pomeriggio è arrivato il via libera alla circolazione per automobili, motorini e biciclette.

Tuttavia si tratta di un'apertura “a tempo”, come spiega a PescaraNews.net l'assessore comunale al verde Gianni Santilli: “La strada per il momento è stata aperta, con un'apposita ordinanza, soltanto nelle ore diurne, più precisamente dalle 7 alle 19, e soltanto da nord a sud. Fra qualche giorno, tuttavia, apriremo tutto”.

Tra i primi a percorrere la nuova arteria anche l'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova Antonio Taraborrelli, che ci ha inviato questo video: