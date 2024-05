Montesilvano, D’Addazio: “Squadra di governo si baserà soprattutto sulle competenze”

E’ stato molto chiaro Fabrizio D’Addazio, nell’intervista a Rete8, sulla scelta degli assessori in giunta: “La prima cosa che farò sarà quella di creare una buona squadra di governo. Sicuramente terrò conto delle indicazioni dei partiti ma la valutazione finale spetta me e la farò in base alle competenze”, ha detto il candidato sindaco di Montesilvano per il centrosinistra.

“Voglio scegliere le persone giuste al posto giusto e, se fosse necessario, anche esterni alle liste elettorali”, ha poi aggiunto D’Addazio. Non solo: in vista della Grande Pescara, per D’Addazio “è importante far sì che l’ingresso di Montesilvano sia da protagonista e non da ospite. Per questo bisogna impegnarsi a migliorare la città, come ad esempio, la viabilità, le strutture e infrastrutture, la pedonalità. È un’opportunità per Montesilvano”, conclude.