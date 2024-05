Attivata a Montesilvano la manutenzione del verde: si interviene su 700 Platani

Sono già all’opera, sul territorio di Montesilvano, le ditte alle quali l’amministrazione ha affidato il servizio di manutenzione e cura del verde cittadino: quattro dedicate allo sfalcio del verde e una solo per il trattamento endoterapico dei Platani. Distribuiti su tutto il territorio comunale, 700 Platani saranno, infatti, trattati per garantire un efficace controllo dei parassiti che potrebbero infestare la pianta e danneggiare l’utenza privata circostante.

Per assicurare un servizio più efficiente e puntuale, il territorio è stato suddiviso in quattro macro aree: Centro, Lungomare, Strada parco e Colle. Le ditte sono già all’opera in via Spagna e via Portogallo e proseguiranno poi su tutto il territorio già opportunamente ripartito. Un servizio di cura e manutenzione del verde per il quale sono stati impiegati circa 160mila euro. L’ opera di sfalcio e trattamento dei platani, con tutte le fasi della lavorazione, si concluderà tra la fine di giugno e i primi di luglio.