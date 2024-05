Marsilio: "Il governo Meloni sta intraprendendo un cruciale cammino per proteggere le campagne"

“Esprimo soddisfazione e condivido pienamente le nuove direttive presentate oggi in Consiglio dei Ministri dal ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. Il governo Meloni sta intraprendendo un cruciale cammino per proteggere le campagne, assicurando così la sovranità alimentare del nostro Paese e contrastando speculazioni e consumo di suolo. In questo contesto, considero fondamentale la decisione di vietare gli impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole”.

E' quanto scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. “Importanti i primi contributi che il ministro ha inserito nel Decreto per indennizzare le imprese agricole colpite dalla peronospora. Il Fondo di solidarietà nazionale viene incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025. Si tratta delle prime risorse che saranno utilizzate per gli indennizzi alle aziende colpite”, aggiunge il governatore.