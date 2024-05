Anziano scomparso a Penne, attivate le ricerche

Si cerca una persona scomparsa nella zona di Penne ma residente a Chieti. Si tratta di Giuseppe Tocco, 79 anni, che vive in via L’Aquila 14 a Chieti Scalo. È stata segnalata la sua presenza a Penne nella giornata di oggi, 6 maggio, dopo di che dell'anziano non si sono più avute notizie. Secondo quanto ci viene riferito, il signor Tocco era alla guida (senza patente) di una Lancia Ypsilon elefantino color grigio chiaro.

La targa della macchina è BS599EF. L'uomo è malato di Parkinson ed è in possesso di un telefonino cellulare che risulta attualmente spento, anche se dovrebbe essere facilmente individuabile perché dotato di geolocalizzazione. Chiunque lo veda è pregato di avvisare il numero di emergenza 112.