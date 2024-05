Morto Franco Di Mare, il ricordo di Giansante: "Giornalista appassionato e grande amico"

La scomparsa di Franco Di Mare, avvenuta ieri all'età di 68 anni, ha destato grande commozione anche a Pescara, dove vivono alcuni suoi amici. A cominciare dal presidente dello Sci Club Aterno, Mattia Giansante, che lo ha voluto ricordare così sui social: "Un giornalista appassionato, un professionista preparato, ma soprattutto un grande amico, con cui ho avuto l'onore di condividere momenti indimenticabili. Con Franco Di Mare se ne va una delle voci più autorevoli e amate dell'informazione italiana. Ciao "fratellone"... voglio ricordarti sempre così sorridente".

Poi, interpellato da PescaraNews.net, Giansante spiega: “Con Franco ho avuto una gran bella amicizia, durata quasi 20 anni. Ci siamo sentiti fino a poco tempo fa, poi non mi aveva più risposto ma non ho mai saputo nulla della malattia fino a quando non ne ha parlato da Fabio Fazio a fine aprile. Gli avevo scritto un'ultima volta su WhatsApp proprio dopo quell'intervista, incoraggiandolo a non mollare e dicendogli che avrebbe sempre potuto contare su di me, ma anche in quell'occasione non mi aveva dato alcun riscontro. Ho tanti ricordi che mi legano a lui. L'avevo persino portato a Pescara per presentare un suo libro: avevamo fatto un incontro pubblico al Club Nautico. Conservo tantissimi messaggi che ci siamo scambiati negli anni: a rileggerli ora, mi viene da piangere”, conclude Giansante.

Sull'argomento interviene anche l'onorevole Nazario Pagano, parlamentare di Forza Italia, dicendo di aver "appreso con profonda tristezza della scomparsa dell’amico Franco Di Mare, che ho avuto modo di conoscere e apprezzare per il suo impegno, la sua passione e la professionalità. Un giornalista che, con integrità e dedizione, ha raccontato le storie dei nostri tempi con grande sensibilità e competenza. La sua voce ha sempre saputo informare con equilibrio e autorevolezza. In questo momento di lutto ci uniamo al dolore dei suoi familiari, degli amici e di tutti coloro che lo hanno apprezzato e amato: la sua passione e la sua professionalità hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco".