Angelo Valori & Medit Orchestra al Circus per un concerto di beneficenza

Stasera, 18 maggio, alle ore 18:15 presso il Teatro Circus Angelo Valori e la Medit Orchestra si esibiranno in “Hits & Strings”, un concerto di beneficenza a favore del Servizio cani guida dei Lions. I biglietti per l’evento, che è organizzato dalla 5a e 6a Circoscrizione del distretto 108A, sono disponibili sul circuito Ciaotickets a 15 euro più diritti di prevendita (ingresso ridotto per gli studenti a 10 euro direttamente al botteghino del teatro). “Hits & Strings” presenta alcune delle più̀ belle melodie tratte dal repertorio delle colonne sonore di autori come Ennio Morricone e Nino Rota, rielaborate in una originale versione per soli archi.

Nella seconda parte del programma troveranno invece spazio alcuni celebri successi internazionali, brani memorabili che hanno fatto la storia della musica e capaci di emozionare ogni volta nel profondo. La Medit Orchestra nasce da un progetto di produzione e ricerca incentrato sui nuovi linguaggi e sulle nuove tecnologie unite agli strumenti della tradizione classica, e propone un repertorio basato sulla canzone come alta forma di cultura contemporanea.

«La mia esperienza in questo progetto», spiega Matteo Troiano , chitarrista della Medit Orchestra, «nasce tra le mura del Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara, dove frequentavo il corso di Popular Music tenuto dal Maestro Angelo Valori , una novità assoluta per i conservatori italiani. Questa esperienza mi ha dato la possibilità di studiare un repertorio incredibilmente interessante e di confrontarmi per la prima volta con il mondo del lavoro. Non capita tutti i giorni di trovarsi, a vent’anni, in una situazione artisticamente così valida, formativa e professionale, ma soprattutto non capita tutti i giorni che un professionista affermato come Angelo Valori decida di puntare così tanto su un progetto che nasceva come un “laboratorio scolastico”».

«Una volta conclusi gli studi», prosegue Matteo, «il progetto si è trasformato in “Medit Voices”, ramificandosi poi in “Medit Orchestra” e in tante altre formazioni che hanno coinvolto moltissimi giovani ex studenti. Oggi, dopo oltre dieci anni, Medit Voices e Medit Orchestra sono diventati progetti capaci di mettere a contatto studenti ed ex studenti del Conservatorio con artisti di altissimo livello (cito ad esempio la pluriennale collaborazione con il maestro Mogol) e di dare un seguito professionale concreto allo studio musicale».