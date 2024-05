Funambolika, XVIII edizione con artisti provenienti da 10 Paesi in esclusiva nazionale

Presentata la diciottesima edizione di Funambolika, la kermesse di circo contemporaneo più amata dal pubblico pescarese che, con i suoi 10 appuntamenti in programma a partire dal 16 giugno, ci farà sognare e divertire fino alla chiusura prevista per venerdì 5 luglio. Funambolika, il Festival Internazionale del Nuovo Circo, torna quest'estate con il suo fedele pubblico a Pescara, con novità assolute provenienti da dieci nazioni. Gli spettacoli principali si svolgeranno al Teatro Massimo nei giorni 1°, 4 e 5 luglio, preceduti dagli appuntamenti all'Arena del Porto Turistico Marina di Pescara dal 16 al 22 giugno.

Il festival che ogni estate fa registrare il tutto esaurito, compie 18 anni e conferma la città di Pescara una delle capitali dell'arte tra le più antiche e diffuse al mondo, quella circense. Con oltre cinquemila biglietti venduti ogni anno, Funambolika è il festival di circo più frequentato dal pubblico italiano. L'appuntamento pescarese vanta una formula unica nel panorama internazionale: è il solo a includere sia le vedettes del circo classico che le più innovative compagnie di ricerca.

Il festival, prodotto dall’Ente Manifestazioni Pescaresi, è ideato e curato da Raffaele De Ritis (pescarese, con all’attivo produzioni circensi da Hollywood a Monte-Carlo, considerato uno degli storici e registi di circo più importanti al mondo). Negli anni, Funambolika ha portato a Pescara decine di prime mondiali, che sono poi approdate da Pescara a Las Vegas, Parigi, Broadway e al Cirque du Soleil, diventando "la kermesse che fa scuola al mondo" (La Repubblica).

Anche quest'anno il pubblico potrà ammirare superstar provenienti dai maggiori spettacoli internazionali, come il Cirque du Soleil o dai grandi talent shows televisivi di tutto il mondo. Accanto a queste star, come sempre, non mancheranno le sperimentazioni più innovative del pianeta. Questa edizione, come le precedenti, si articola in tre appuntamenti esclusivi per Pescara che, tra ricerca e tradizione, soddisfano sia il pubblico di ogni età che gli appassionati provenienti da tutta Europa.

Innovazioni sotto le stelle con le donne di Puccini

Il primo appuntamento in cartellone è un'anteprima assoluta: "Puccini Dance Circus Opera - Per coro di corpi e strumenti" della Compagnia bluCinque, in replica al Porto Turistico Marina di Pescara da domenica 16 giugno a sabato 22 giugno. L'arena del Porto Turistico, per questo progetto originale, diventa un'installazione site-specific sotto le stelle. Grazie alla performance di un gruppo di acrobate a otto metri di altezza e alla presenza di talentuose musiciste, il pubblico potrà assistere ad uno spettacolo onirico e avvolgente. Circo contemporaneo, teatrodanza, musica e opera si incontrano: al centro le donne di Puccini e la musica, tra parti di opera originali e sonorità elettroniche. Attraverso acrobazia aerea e danza si alternano le cinque figure femminili di Tosca, Madama Butterfly, Manon Lescaut, Turandot, Mimì.

Sfide coreografiche

Seguirà al Teatro Massimo lunedì 1° luglio un classico leggendario: Smashed della compagnia Gandini Juggling (Regno Unito), da oltre due decenni una delle più prolifiche e originali compagnie di circo contemporaneo internazionale. Spettacolo cult con oltre 4000 rappresentazioni in tutto il mondo, SMASHED vede in scena nove straordinari giocolieri internazionali che ricreano una serie di immagini dal sapore cinematografico ispirate alle coreografie del "tanztheater" di Pina Bausch. Alternando crudeltà, umorismo e senso dell’assurdo, Smashed condivide con il pubblico un’esperienza di complicità e divertimento che celebra l’unione perfettamente riuscita tra giocoleria e danza.

I vertici dell’acrobazia