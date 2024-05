Pallanuoto: Muri Antichi-Pescara apre la semifinale play-off

Trasferta siciliana per il Pescara Nuoto e Pallanuoto, che domani pomeriggio alle 15 affronta a Catania la formazione dei Muri Antichi in gara-1 della semifinale play-off del campionato di Serie B. I biancazzurri devono ribaltare il fattore campo e per farlo occorre almeno un successo in Sicilia. Il piazzamento maturato al termine della reagular season infatti premia i padroni di casa, che hanno la possibilità di giocare eventualmente due delle tre partite della serie nella vasca amica. Per farlo, i ragazzi guidati da mister Paolo Malara possono contare sul rientro alle piscine Le Naiadi, dove la squadra ha ricominciato a lavorare da una settimana e dove mercoledì pomeriggio si giocherà gara-2. Questo pomeriggio i ragazzi hanno svolto l'ultimo allenamento a Pescara, poi la partenza per Roma e il volo per Catania.

Tutti a disposizione di mister Malara, che per la trasferta a Catania può contare anche sul rientro del capitano, Davide Giordano, assente nelle ultime giornate di campionato.

“Sarà una gara difficile, contro un avversario forte, ma noi dobbiamo scendere in vasca con la voglia di fare risultato” spiega mister Malara. “I play-off sono un discorso a parte rispetto al campionato, dove si ricomincia da 0-0. Averli raggiunti è stato già un risultato viste le vicissitudini di questa stagione. Adesso siamo rientrati a Le Naiadi e questo è senz'altro un bene. Abbiamo di nuovo una vasca regolamentare dove allenarci e già in questa settimana si è visto”. Poi ancora: “Dobbiamo vincere almeno una gara in trasferta e proveremo a farlo già domani. Dai ragazzi mi aspetto entusiasmo, concentrazione e voglia di divertirsi. Ci teniamo a far bene”.