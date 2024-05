Spazio genitori, ciclo di incontri a Popoli tra maggio e giugno

La U.O.S.D. Assistenza Consultoriale, diretta dalla dr.ssa Maria Carmela Minna, organizza nel Consultorio di Popoli la prima edizione del progetto “Spazio Genitori”. Un’iniziativa pensata per supportare i genitori nell’affrontare le sfide e i cambiamenti che l’adolescenza porta con sé nei loro figli. Il progetto prevede tre incontri gratuiti, in programma per il 30 maggio, il 6 giugno e il 13 giugno, dalle 15 alle 16.30. Ogni incontro sarà dedicato a un tema specifico:

30 maggio 2024: “L’Adolescenza: tra cambiamenti fisici-psicologici e scoperta della sessualità”. Saranno presenti ginecologa, ostetrica, psicologo e assistente sociale per affrontare i mutamenti fisici e psicologici che i ragazzi attraversano in questa fase delicata della vita, con particolare attenzione al tema della sessualità.

6 giugno 2024: “Si può comunicare con un figlio adolescente?”. Psicologo e assistente sociale guideranno i genitori nella ricerca di strategie efficaci per comunicare con i propri figli adolescenti, spesso restii a confrontarsi con gli adulti.

13 giugno 2024: “L’influenza dei social nei giovani”. Psicologo e assistente sociale approfondiranno l’impatto che i social network hanno sui giovani, analizzando i rischi e le opportunità di questi mezzi di comunicazione.

Come partecipare

Gli incontri si terranno presso il Consultorio di Popoli, situato in Via Aldo Moro, al primo piano del CERS (Centro Erogazione Servizi). La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione al numero 085 9898406 o tramite mail all’indirizzo consultorio.popoli@asl.pe.it.

Un’occasione per confrontarsi e crescere

“Spazio Genitori” rappresenta un’importante occasione per i genitori per confrontarsi tra loro e con esperti su tematiche delicate e spesso complesse come l’adolescenza. Un’opportunità per acquisire nuove competenze e strategie comunicative per supportare al meglio i propri figli in questo periodo di crescita e cambiamento.

L’organizzazione di questo progetto da parte della UOSD Assistenza Consultoriale dimostra l’impegno della struttura nel fornire un supporto concreto alle famiglie del territorio. Un impegno che si traduce in servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini e in costante aggiornamento con le tematiche più attuali.