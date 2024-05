Premio Nazionale "Paolo Borsellino", le iniziative a Pescara e Montesilvano

Dopo la presentazione nella Questura di Teramo, oggi, 23 maggio, il Premio Paolo Borsellino organizza numerose iniziative in occasione delle celebrazioni del XXXII anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli otto agenti delle loro scorte, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Rocco Dicillo, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Claudio Traina.

L’iniziativa “Palermo chiama l’Abruzzo risponde” è un'iniziativa necessaria perché la memoria porta frutto solo se tramandata, se vive nel presente delle nuove generazioni, nel suo valore di esempio, di eredità da custodire, se diventa testimonianza, se sentiamo questa data come nostra costruendo un percorso di legalità in tutte le scuole abruzzesi.

Il premio Borsellino organizza per oggi, giovedì 23 maggio, i seguenti appuntamenti nel Pescarese:

PESCARA ore 10,00 / 24,00 con interventi delle autorità locali, la testimonianza di Dario Falvo, oggi commissario a Rimini già membro della scorta di Falcone, le “buone pratiche “degli istituti scolastici di Pescara e il concerto della “Prendila così” la migliore cover band di Battisti tutto in diretta streaming sul sito Internet www.premioborsellino.it oppure su Facebook su Radio Cerrano web;

MONTESILVANO ore 21,00 al Pala Dean Martin con il concerto piano solo “Per Giovanni e Paolo” con musiche della famosa pianista Gabriella Castiglione