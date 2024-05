Gli "Scena Muta" a Roma per la festa finale del Giro d'Italia

Ancora una volta sarà la band pescarese “Scena Muta” ad allietare la serata dell’evento conclusivo del Giro d’Italia, in programma domenica 26 maggio. Nella suggestiva cornice di Eataly, in Piazzale XII ottobre 1492 a Roma, il gruppo di Pescara, allieterà la serata organizzata da Rcs Mediagroup-Gazzetta dello Sport. La band è composta da Leo Cagnetta alla voce, Flavio De Carolis e Ivan Tinari alle chitarre, e Lucio Ciampagna alla batteria.

Per i partecipanti all’evento romano, ci sarà uno show scintillante con abiti, luci e scenografia luminosa, andando a creare un perfetto equilibrio tra glamour e vintage con una scaletta musicale completamente nuova rispetto a quella del 2023. Già lo scorso anno, infatti, i ragazzi pescaresi avevano allietato la serata conclusiva del Giro d’Italia alla Rinascente di Roma. Un grande successo che ha portato alla loro riconferma anche per il 2024.

Gli Scena Muta, ormai, sono un punto di riferimento del panorama musicale abruzzese e nazionale, con i loro spettacoli per tutta la regione e da nord a sud dello stivale. Il loro singolo “Boom” ha riscontrato un grandissimo successo facendo ballare stabilimenti e locali mondani. Dopo la serata conclusiva del Giro d’Italia, Scena Muta si esibirà per tutta l’estate, fino a fine ottobre prossimo, in lungo e in largo per l’Italia con un calendario fitto di appuntamenti.