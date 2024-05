D'Aloisio (M5S): "Da Sulmona a Pescara, false promesse sulle borse di studio"

“Abbiamo il dovere di denunciare come si siano rivelate false le promesse fatte da Marsilio in campagna elettorale riguardo all'immediata erogazione delle borse di studio per gli studenti abruzzesi. Nonostante lo scorrimento delle graduatorie avvenuto il 29 aprile scorso, moltissimi studenti tra i quali anche sulmonesi e del Centro Abruzzo sono ancora in attesa della prima rata della borsa di studio a loro assegnata. Una situazione deplorevole e inaccettabile che rappresenta una grave mancanza nei confronti di chi ha, attraverso la borsa di studio, uno se non l’unico sostegno economico, fondamentale per proseguire il proprio percorso accademico".

Così Angelo D’Aloisio, capogruppo comunale del M5S a Sulmona. Interpellato da PescaraNews.net, l'esponente pentastellato spiega che il problema riguarda anche la nostra città "perché ci sono molti ragazzi di Sulmona e della Valle Peligna che studiano a Pescara e avrebbero pertanto bisogno di questo prezioso sussidio". D'altronde, evidenzia D'Aloisio, “le borse di studio non possono essere considerate come un semplice contributo economico in più, ma in molti casi, considerate le difficolta economiche, rappresentano l'unico sostegno per molti studenti abruzzesi nei loro studi presso gli atenei”.

E ancora: “Avevamo quasi sperato che, dopo i primi cinque anni di disastri nella politica del “diritto allo studio” che hanno ancor di più aumentato la disparità economica e sociale degli studenti abruzzesi, questa destra che prometteva leggi e contributi a favore degli studenti durante la campagna elettorale realizzasse nell’immediato qualcosa di concreto oltre lo scorrimento della graduatoria ma, come era immaginabile, sembra aver dimenticato le reali necessità degli studenti abruzzesi aggravando ancor di più il loro disagio. Noi siamo, saremo, ed eravamo dalla parte di tutti gli studenti che hanno bisogno e diritto di sostegno per proseguire il percorso didattico negli atenei abruzzesi”.

Poi D'Aloisio, richiamando anche le esigenze della nostra città, conclude: “Crediamo che la buona formazione dei giovani abruzzesi sia una garanzia futura per il benessere generale della nostra regione nei prossimi anni, motivo per il quale condanniamo fermamente questa mancanza di concretezza e impegno da parte della giunta a favore della politica del “diritto allo studio”. Chiediamo un intervento immediato per regolarizzare la situazione delle borse di studio e garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti abruzzesi che ne hanno bisogno. Non possiamo accettare che gli impegni presi in campagna elettorale da Marsilio rimangano disattesi a discapito degli studenti e del loro futuro professionale”.