Tornano i parcheggi estivi sul lungomare: le tariffe

Per garantire, inoltre, la gratuità di un servizio essenziale nelle prossimità delle proprie abitazioni, è stata riservata, in via prioritaria, alla disponibilità dei cittadini residenti una quota di parcheggi lato monte di Viale della Riviera (nel tratto compreso tra via Mazzini e viale della Riviera n° 295) e lato monte del Lungomare Cristoforo Colombo (nel tratto compreso tra via Vespucci e via Pepe). Gli aventi diritto, previa richiesta di autorizzazione, sono individuati in base al criterio delle abitazioni che sono prospicienti alle aree nelle quali è presente la sosta a pagamento.

Inoltre, i residenti titolari di abbonamenti per le suddette aree di sosta possono ricomprendere nello stesso abbonamento una seconda targa, alternativa alla prima, attraverso l’apposito portale del sito Pescara Multiservice. Per la fruizione dei predetti parcheggi, però, non sono ritenuti validi gli abbonamenti rilasciati per le altre aree di sosta cittadine.