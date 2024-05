Maialino vietnamita a spasso per Pescara, recuperato dalla Asl

“Questa mattina la Asl veterinaria mi ha chiesto aiuto per dare rifugio a un maialino vietnamita che, andandosene a spasso per Pescara, si era infine intrufolato nel giardino di un palazzo. Ovviamente non mi sono tirata indietro e ora l'animale si trova in sicurezza presso un mio collaboratore (che ringrazio sentitamente), in una fattoria a Penne”.

Lo racconta a PescaraNews.net la consigliera comunale di Penne Sonia Marini, attivista ambientalista, che ci fa anche sapere che successivamente il proprietario dell'animale è stato rintracciato. Il maialino vietnamita è stato recuperato anche con il contributo dei carabinieri forestali e poi è stato preso in custodia dagli attivisti Enpa Area Vestina, che lo hanno collocato a Penne in attesa di poterlo restituire al suo padrone.