Strappati i manifesti elettorali di Pettinari. Colpito anche un suo candidato

Un'azione mirata, che viene portata avanti sistematicamente già da qualche tempo e si concentra sempre sugli stessi obiettivi: Domenico Pettinari, esponente civico in corsa per le imminenti elezioni comunali come sindaco, e Alessandro Spada, candidato nella lista “Pettinari Sindaco” che sostiene, appunto, l'ex vice presidente del consiglio regionale insieme alla lista “Cittadini per Pescara”.

Nel primo caso, più volte sono stati danneggiati o addirittura sottratti i manifesti elettorali di Pettinari, ma contro Spada è stato messo in atto qualcosa di ancora più inquietante, dal momento che viene costantemente “scontornata” la sua faccia, per poi strapparla via. Casi simili sono già stati segnalati in via del Circuito, via Raffaello e via Regina Elena, ma il fenomeno - a quanto pare - si starebbe verificando un po' in tutte le zone di Pescara. Pettinari ovviamente non si farà intimidire ed è pronto a denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine.