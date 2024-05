Coda sulla circonvallazione in direzione sud, traffico in tilt [FOTO]

Traffico in tilt per una lunga coda che si è formata nel primo pomeriggio di oggi sulla circonvallazione in direzione sud (Francavilla al Mare) a partire dallo svincolo di via Tirino, e fino all'uscita 7 “Pescara Sud - Stadio Adriatico” che si trova alla biforcazione con la corsia per “Foggia-Chieti / Francavilla centro”, attualmente chiusa. Notizia in aggiornamento.

E' una giornata decisamente calda per la viabilità locale, se si considera che stamane si è verificato un incidente nella galleria Le Piane, lungo la variante sud della SS 16, in cui è rimasto coinvolto un uomo alla guida di una Lancia Ypsilon, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco con i carabinieri e il 118.