Antonella Ruggiero incanta il pubblico di 'Cartoons on the Bay'

Il concerto di Antonella Ruggiero “Arpeggio Elettrico” è stato sicuramente il clou della giornata di 'Cartoons on the Bay': andato in scena nel tardo pomeriggio di ieri, 30 maggio, in piazza Salotto, il live ha visto sul palco - accanto all'ex cantante dei Matia Bazar - i musicisti Adriano Sangineto, arpa celtica e clarinetto basso, e Roberto Colombo, vocoder e synth basso. Poco prima di iniziare la sua performance, Antonella Ruggiero è stata insignita del Pulcinella Crossmedia Award per l'album “Altrevie”, un lavoro in grado di connettere mondi differenti attraverso il medium musicale.

Il festival internazionale dell'animazione cinematografica, televisiva e cross-mediale, al suo 28° anno, si terrà all'Aurum fino al 2 giugno, con ospiti di prestigio come l'americano John Edward Musker, regista, tra le varie opere, della celeberrima "La Sirenetta". Il resto delle attività è invece previsto in piazza della Rinascita". Il governatore Marco Marsilio ha parlato di “un grande orgoglio per l'Abruzzo e un'opportunità per promuovere il territorio e per far crescere e valorizzare i propri asset”.

Per Claudia Mazzola, presidente Rai Com, "esplorare le nuove tendenze e contribuire alla ricerca di nuovi linguaggi e alla produzione di cartoni animati sono due fattori che fanno parte del dna di un'azienda di servizio pubblico. ‘Cartoons on the bay’ ne è una vetrina preziosa e prova ne sono molti titoli in concorso e molti paesi rappresentati. ‘Cartoons’ ci dimostra che la nona arte ha il diritto cittadinanza tra le le grandi opere dell'ingegno. Nel 2021, nella collezione degli Uffizi sono stati inseriti anche gli autori di cartoni animati. Per questo RaiCom e la Rai devono sostenere manifestazioni di questo tipo".

Mazzola ha ricordato anche che "nel 2022 il 23% della polazione italiana ha dichiarato di leggere fumetti e graphic novel, non è un fenomeno di nicchia e non è una cosa solo per bambini e giovani. Fa parte del nostro vissuto e della nostra cultura". La direzione artistica di ‘Cartoons on the Bay’ è di Roberto Genovesi, che lo segue da ben 14 anni.