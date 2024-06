La 5B del Da Vinci a 50 anni dalla maturità

Gli alunni della classe V B del liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” di Pescara si sono ritrovati l'altra sera per festeggiare una ricorrenza molto importante, ossia i 50 anni dall'esame di maturità.

Splendido anfitrione dell'evento è stato il dott. Valerio Di Vincenzo, in una conviviale decisamente gradevole, con il desiderio di essere ancora una volta insieme per condividere i propri bellissimi ricordi. Insomma, gli ex compagni di scuola si sono rivisti con grande piacere per quella che si è rivelata un'allegra rimpatriata tra nostalgia e tante risate.