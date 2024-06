D'Addazio: “Lavoreremo per la riqualifica del Saline e per una Montesilvano più attrattiva e sicura”

"È grottesco che il sindaco uscente De Martinis, dopo 10 anni ai vertici della giunta di centro destra, annunci progetti sulla viabilità che da anni, tanti anni, nonostante le coperture finanziarie, siano stati ignorati, accantonati totalmente. Rispolvera vecchi progetti come se fossero novità volute dalla sua amministrazione. L'ennesima promessa escogitata per la campagna elettorale! Non li ha fatti sino ad ora e non li farà mai!" Il candidato civico a sindaco Fabrizio D'Addazio così interviene sulle dichiarazioni dell'avversario rilasciate ieri.

La visione futura di Montesilvano, per il candidato sindaco del centrosinistra, è basata sulla pianificazione di interventi importanti che investono tutta la città per aumentare l'appeal e l'interesse su tutto il territorio. "Uno dei punti chiave del nostro programma elettorale è rendere tutta Montesilvano più attrattiva, sia per i turisti che per i cittadini".

Spiega l'imprenditore: "De Martinis ha ritenuto spendere importanti risorse pubbliche per eventi estivi concentrati esclusivamente negli stessi punti della città lasciando abbandonati interi quartieri, luoghi di interesse e aree con forte vocazione commerciale. Un grave danno per i contribuenti e cittadini che hanno visto completamente trascurati i propri quartieri".

"Montesilvano potrebbe aumentare concretamente l'indotto economico e posti lavoro potenziando il settore turistico, ma bisogna impegnarsi: è importante pianificare azioni incisive". Prosegue D'Addazio: "Riteniamo che si debba passare attraverso la creazione di nuove infrastrutture turistiche, come ad esempio un percorso ciclopedonale, un parco fluviale che deve essere messo in sicurezza e valorizzato attraverso un progetto importante per i cittadini e chi sceglie di visitare la città".

La prima azione per D'Addazio: "La bonifica dell'intera area Saline non può prescindere dall'immediata messa in sicurezza della discarica di Villa Carmine per arginare il perdurante inquinamento, e sul quale le attuali amministrazioni sono ferme dal 2016 nonostante le ingenti risorse stanziate". Il candidato sindaco del centro sinistra sostiene poi che "serve un progetto ambizioso per il rilancio del tessuto industriale e artigianale, riconvertendo le strutture in abbandono, migliorando la viabilità dei mezzi pesanti e incentivando le imprese ad investire su questo territorio".

Commenta poi la decisione votata dalla maggioranza di centro destra nell'ultimo consiglio comunale: "Qualche giorno fa abbiamo assistito a una delibera della giunta comunale di un ulteriore aumento della TARI a discapito dei cittadini. Aumentare la raccolta differenziata è solo il primo passo per ridurre i costi, - chiosa - bisogna anche su questo fronte ripensare un nuovo ciclo virtuoso dei rifiuti, aumentando il riciclo e premiando chi produce minore residuo secco". D'Addazio invita a riflettere: “Oltretutto dopo l'ennesimo 'no' incassato nelle scorse settimane all'ottenimento della bandiera blu”.

Nel programma del candidato è riservato un ampio spazio alle azioni da adottare per la sicurezza e rileva: "C'è ancora tanto da fare! Durante questa campagna elettorale abbiamo raccolto segnalazioni dei cittadini sul lungo mare pineta, sulla strada parco e nei giardini che lamentano la costante prostituzione e i soventi atti vandalici nelle ore notturne". Per D'Addazio, "la sicurezza è un'assoluta priorità del nostro programma: occorre un sistema congiunto di vigilanza e videosorveglianza nei punti di maggior pericolo, per ridare quella serenità, persa da tempo dai cittadini, nel potersi muoversi in bici, a passeggio che sia in Pineta, sul Lungomare, sulla Strada parco o in qualsiasi luogo della città".