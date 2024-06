“Mancano le autorizzazioni per i lavori in via Doria”. E si scatena l'inferno

"Apprendo dai social che il candidato sindaco Carlo Costantini, dopo aver consultato gli uffici comunali per visionare tutta la documentazione, ha effettuato un sopralluogo in via Andrea Doria, dove l'impresa Edilia&Co. S.r.l. sta effettuando i lavori. Duole rilevare che il candidato Costantini ha riportato nel suo video esattamente il contrario della realtà dei fatti: ciò che ha detto non corrisponde al vero. Mi preme, quindi, riportare come stanno realmente le cose. Le autorizzazioni per effettuare l'intervento ci sono tutte, sono complete, e se la strada è chiusa è perché stiamo lavorando. Contrariamente a quello che afferma il candidato Costantini il cronoprogramma è stato studiato con la massima attenzione, e poi attuato, per favorire le attività della marineria e quelle doganali, anche accollandoci maggiori oneri per favorire l’attività portuale. Tra l'altro l'intervento si è rivelato particolarmente delicato perché nella zona del cantiere ci sono sottoservizi che non possono essere interrotti neppure per un secondo, e mi riferisco a quelli afferenti alla Capitaneria di Porto, oltre a tutti gli altri, per cui l'attenzione è stata ed è massima. E' imbarazzante come un cittadino che si candidi a divenire un rappresentante delle istituzioni, dopo aver incontrato il RUP, racconti alla città l'opposto di ciò che gli è stato riferito e parli addirittura di “cantiere insulso e incompleto”. Siamo profondamente amareggiati per l'accaduto e crediamo che vada ripristinata la verità".

Così Roberto Di Ramio, in rappresentanza di Edilia&Co. Srl, replica al video pubblicato ieri da Costantini su Facebook e accompagnato da queste parole: “Un altro cantiere infinito che paralizza la città: i lavori su via Andrea Doria andranno avanti per tutta l'estate, e non solo”. Come prevedibile, si è scatenato l'inferno.

Per il sindaco Carlo Masci, "la notizia diffusa da Carlo Costantini sulla realizzazione del progetto di via Andrea Doria è completamente falsa. Il Comune ha tutte le autorizzazioni necessarie, anche quelle che ci consentono di raggiungere l'area demaniale marittima per l'ampliamento della strada, e abbiamo firmato una convenzione con il ministero dei trasporti (i documenti, già mostrati a Costantini, vanno dal 2022 al 2024). Non c'è alcun problema tecnico o burocratico. E' falso anche che il cantiere è fermo: oggi gli operai sono al lavoro per realizzare l'asfalto e nei prossimi giorni la strada sarà riaperta, per ora ancora a senso unico, ma una volta ultimato il progetto diventerà a doppio senso, esattamente come era previsto. Questa strada diventerà uno dei più bei viali di Pescara e si affaccerà direttamente sul fiume visto che la ringhiera che ora separa l'area demaniale da via Doria sparirà definitivamente mentre nell'area nord (quella della Madonnina) ci sarà una terrazza sul mare. Dispiace che, per meri fini elettorali, un candidato sindaco mio avversario dica falsità gravissime solo per denigrarmi e mettermi in cattiva luce di fronte ai miei concittadini. In questo modo, però, finisce per offendere il lavoro delle tante persone che si sono impegnate dopo decenni di colpevole abbandono per cogliere questo grande obiettivo di una nuova via Andrea Doria: dai dipendenti comunali, a quelli delle imprese, ai tecnici e ai progettisti, che si stanno impegnando con passione e dedizione. Le bugie, dicevamo da piccoli, hanno le gambe corte. Se Costantini pensa di colpire me con le bugie, dimentica che ci sono gli atti pubblici che lo smentiscono clamorosamente".

E Angelo Giuliante, in qualità di Rup dell'intervento in corso su via Andrea Doria, aggiunge: "Nella giornata di ieri, 3 giugno, ho incontrato il consigliere comunale Carlo Costantini, fornendogli tutte le spiegazioni sul progetto e sulle autorizzazioni ricevute dal Comune di Pescara, dandogli anche una serie di rassicurazioni sull'andamento dei lavori, che stanno procedendo come da programma. Come ho specificato a Costantini, le autorizzazioni sono state regolarmente rilasciate, sia per l'esecuzione dei lavori sia per accedere all'area portuale, e via Doria sarà a doppia corsia. Le notizie che sono state diffuse dopo il nostro incontro cozzano assolutamente con le informazioni che ho fornito al consigliere (è sufficiente leggere tutta la documentazione in possesso dei nostri uffici) e anche con la realtà dei fatti. Sarebbe sufficiente raggiungere il cantiere di via Andrea Doria (in orario di lavoro) per capire che l'impresa sta realizzando il progetto che prevede, come si legge nell'autorizzazione, “la realizzazione di una nuova viabilità a due corsie di marcia di m 4,20. Sul lato nord è previsto un marciapiede di m 1.50, una recinzione realizzata con un muro in cemento armato. Sul lato sud, oltre al marciapiede di larghezza variabile, è prevista una fascia verde larga m 4 che comprenderà i pini esistenti e una zona con parcheggio in linea di m 2”. Nel mese di aprile il Comune ha ottenuto dalla Capitaneria di Porto "l'Area Demaniale marittima portuale per complessivi 45.414 mq. finalizzata alla realizzazione del collegamento dell’asse attrezzato di Pescara e all'adeguamento dello svincolo S.S. 714 con l'ampliamento di via Andrea Doria", come si legge nel documento messo a disposizione di Costantini".