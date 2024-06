Sospiri: "Pubblicata la Short List Women on Board"

“E’ stato pubblicato sul sito ufficiale on line del Consiglio della Regione Abruzzo la Short List di Women on Board 2024, ovvero l’elenco delle professioniste formate attraverso il progetto lanciato da Federmanager per la preparazione di manager da inserire nei consigli d’amministrazione delle società pubbliche o partecipate. Da questo momento sarà dunque possibile attingere direttamente da questo elenco qualificato, un progetto al quale anche la presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo ha aderito lo scorso anno e che ha portato avanti con la Commissione regionale per le Pari Opportunità”. Lo ha ufficializzato il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ufficializzando la pubblicazione della short list.

“E’ stato un piacere accogliere il progetto – ha ricordato Sospiri – e ricordo che per il consiglio regionale nominare donne nella composizione del Cda nelle società pubbliche o partecipate è un obbligo che deriva dalla norma sul rispetto della quota di genere. Ma un obbligo che ci vede pienamente concordi se pensiamo che oggi in Regione su 7 dirigenti, 4 sono donne. Credo che il cambiamento debba partire dalle donne che devono prendere maggiore consapevolezza delle proprie possibilità, perché ancora oggi molte professioniste non riescono a percorrere l’ultimo miglio per attenzionarsi e mettersi in gioco, pur avendo tutti gli strumenti per competere. Oggi abbiamo l’opportunità per disporre di un elenco di professioniste formate, il corso lanciato lo scorso anno ha registrato subito il sold out e a questo punto credo che potremo pensare a tale iniziativa come un work in progress in costante aggiornamento per permettere sempre l’ingresso di nuove forze”.

Sul sito ufficiale del consiglio regionale d'Abruzzo è stato ricavato un link specifico: Progetto “Women on Board” per l’accesso delle donne a posizioni di leadership. Elenco di manager e professioniste a disposizione delle imprese per la ricerca di profili in sintonia con la propria azienda o ente. Le idonee sono state inserite nell’apposito elenco on-line consultabile dalle imprese, che possono così scegliere la figura professionale più in sintonia con le caratteristiche della società e le specifiche esigenze dei CdA di aziende, società pubbliche e organizzazioni in cerca di professionisti per gli organi di governance.