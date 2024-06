Al Centro Psica il 4Â° mini camp europeo per il Mutismo Selettivo

Inizierà venerdì 14 giugno, al Centro Psica, il mini camp europeo per il trattamento del Mutismo Selettivo e dei disturbi d’ansia. L'iniziativa, unica in Europa, ha il patrocinio del Comune di Pescara e dell'Ordine degli Psicologi della regione Abruzzo ed è in programma fino a domenica 16. Sarà realizzata da una squadra di 12 psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti ed educatori, condotti dalla dottoressa Marta Di Meo, psicoterapeuta, una tra le massime esperte europee su tale disturbo. Il trattamento di tre giorni ideato e coordinato dalla Di Meo, aiuta i bambini e i ragazzi provenienti da tutta Europa ad aprirsi e utilizzare la voce in contesti pubblici.

Alla conferenza stampa, che si è tenuta nella sala Giunta del Comune di Pescara, ha partecipato, oltre a Di Meo, il professor Dino Burtini della scuola di specializzazione Psica, per il Comune di Pescara c'era l'assessore alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio. Anche l'Ordine degli Psicologi della regione Abruzzo supporta questo progetto. "Per accedere al Camp è necessario essere un paziente in terapia presso uno dei nostri specialisti. Il camp, infatti, è inserito in un percorso terapeutico complesso. Per partecipare bisogna fare una valutazione con almeno 3 mesi di anticipo e iniziare il trattamento anche in altri contesti. Solo così è possibile trarre il massimo beneficio da questa bellissima esperienza", afferma Di Meo.

"L'accesso è riservato a poche famiglie: quest'anno avremo 12 bambini provenienti da tutta Italia e da tutta Europa, di età compresa tra i 6 e i 17 anni. Con me ci saranno 12 specialisti formati sul trattamento specifico", aggiunge. Le famiglie partecipano con un contributo economico e una parte è a carico dell'organizzazione.

"Una bellissima esperienza per tutti, anche per la nostra città che collabora con grande entusiasmo! Sono previste anche delle uscite presso bar, ristoranti e altre attività per fare delle esposizioni esterne, consentendo ai bambini di esprimersi. Non vediamo l'ora di dare inizio alla 4a edizione del Mini Camp e di accogliere, domani, tutte le famiglie!", conclude la Di Meo. Massimo sostegno all'iniziativa da perte del Comune. "L'auspicio è di aiutare quanti più bambini possibile", ha commentato Sulpizio sottolineando l'importanza di cogliere i segnali del mutismo selettivo (che si manifestano, ad esempio, quando il bambino non parla a scuola").