Gli studenti del Manthoné a lezione di spagnolo tra cultura e gastronomia

Appuntamento conclusivo per il progetto “Itinerario gastronomico y cultural en la Nàpoles de los Borbones” che vede in collaborazione l’istituto Aterno-Manthoné, diretto dalla preside Elvira Pagliuca, e l’istituto comprensivo 8, diretto dalla preside Michela Terrigni. In un clima di festa gli studenti delle classi 3E, 3F e 3H dell’Aterno-Manthoné, guidati dalle docenti Silvana Britti e Rita Petaccia, hanno incontrato gli studenti della 2A e 2F della scuola media Tinozzi, coordinati dalla docente Santa Di Lorito.

Dopo aver condiviso, negli incontri precedenti, la rielaborazione delle ricerche sulle tradizioni culturali delle Comunidades spagnole e delle ricette tipiche della corte borbonica a Napoli e l’escursione di un’intera giornata nella città partenopea con guida in lingua spagnola, la gara, sullo stile della trasmissione tv Masterchef, è stata la perfetta conclusione del progetto. Gli alunni delle due scuole, divisi in cinque squadre, si sono cimentati nella preparazione di una ricetta tipica spagnola, el salmorejo (una zuppa fredda a base di pomodori, pane, aglio e olio d’oliva), seguendo le istruzioni in spagnolo per l’esecuzione e l’impiattamento.

L’attività collaborativa fra alunni di ordini di scuola diversi affina le competenze orientative funzionali ad acquisire capacità critiche, canalizzando le energie rispetto agli obiettivi, alla responsabilizzazione verso gli impegni, incentiva la creatività, le esperienze e le emozioni, grazie anche alla varietà dei mezzi di comunicazione. Tutto questo per accompagnarli a padroneggiare la lingua spagnola oltre che per scopi comunicativi, soprattutto per interagire nei diversi contesti e ambiti della cultura e della vita.