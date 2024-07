Cantierizzazione del lato sud sull'area di risulta, scatta il divieto di sosta

A partire da oggi, 9 luglio, è scattato il divieto di sosta e fermata, fino a fine lavori, in una porzione dell'area di risulta. Il cartello informativo è visibile, nello specifico, all'ingresso del parcheggio da via Pisa. La zona, dalle recinzioni arancioni in poi andando verso sud, è adesso tutta in divieto di sosta e pertanto inaccessibile.

Abbiamo voluto saperne di più interpellando Benedetto Gasbarro, amministratore unico di Pescara Multiservice, che ci ha risposto quanto segue: “Si sta dando attuazione ad un'ordinanza dirigenziale che prevede la cantierizzazione del lato sud con chiusura su via Pisa e conseguente riduzione di posti. Per venire incontro alle esigenze degli abbonati - precisa Gasbarro - consentiamo tuttavia di poter parcheggiare in piazza Mancini”.