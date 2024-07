A Spoltore la cena d'inizio del nuovo anno del Rotary Pescara Ovest “D’Annunzio”

Giovedì 4 luglio, nell’Osteria La Corte a Spoltore, si è celebrato l’inizio del nuovo anno del Rotary Pescara Ovest “G. D’Annunzio”. Una serata all’insegna dell’allegria e della progettualità, che ha visto la presidente incoming Emma Cori ricevere dal socio fondatore Davide Savini il prestigioso collare, giunto ormai al quarantasettesimo passaggio nella storia del club. Ad introdurre i primi momenti della serata è stato l’assistente del governatore, Rocco Pasetti, socio e past president dello stesso Rotary Pescara Ovest, che ha portato gli auspici del governatore Massimo De Liberato.



A seguito di un commovente discorso sull’importanza del lavorare in gruppo attraverso un costante sostegno reciproco, la presidente Emma Cori ha presentato il suo direttivo: Vice Presidente Rocco Pasetti; Segretario e Presidente della Commissione Amministrazione del Club Marianna Forcucci; Segretario operativo Douglas Anderson; Tesoriere Sergio Venturoni; Prefetto Sara Tacconi; Consiglieri: Elisabetta Plevano e Luigi Di Camillo; Consigliere, Presidente della Commissione Rotary Foundation, Referente Rotary Campus e Presidente Incoming Donatella Quartuccio; Presidente Commissione Effettivo Paolo Albanese; Presidente per la Commissione Progetti di Club Marco Pierotti e con lui la Referente Distrettuale nonché da anni responsabile per il Club del Progetto Distrettuale sulla Legalità Luciana Vecchi; infine Presidente Commissione Immagine Pubblica e Presidente della Commissione Azione Giovani Giulia Cancelli.



Un momento della serata è stato dedicato al passaggio del collare del Rotaract Club Pescara Ovest. Le uscenti socie Emma Cori e Sara Tacconi sono state nominate socie onorarie del club per il decennale impegno in questa associazione. Il past president del club rotaractiano Roberto Giungi ha rivolto i suoi migliori auguri alla presidente incoming Margherita Rugieri e, a sancire l’unione e l’importanza del rapporto tra Rotary e Rotaract, il rappresentante distrettuale Domenico D’auria, ha portato i suoi saluti. Emma Cori è la presidente più giovane ad aver ricoperto questo ruolo dalla fondazione del Club e tutti i soci sono fieri di poterla accompagnare in un anno florido di service, nella più sincera “Magia del Rotary”, motto scelto per l’anno 2024/2025 dal Rotary International.