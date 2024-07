Torrestate 2024: Festa della Birra a Torre de' Passeri

Quattro giorni di appuntamenti a Torre de’ Passeri con la Festa della Birra. Dall’11 al 14 luglio nella Villa Comunale ci sarà spazio per assaggiare alcune tra le migliori birre del territorio. Non mancheranno gli spettacoli ad accompagnare i visitatori degli stand.

Si parte giovedì 11 luglio con la musica di Cantautorato Italiano: Gianluca Di Febo, Dario De Rugeriis e Giammarco De Bonis dal palco proporranno un viaggio nei più famosi brani della musica italiana d'autore. Venerdì 12 ci saranno i The Seekers - R'n'R Trio con il loro repertorio di rock and roll dagli anni ’60 ad oggi. Per sabato 13 luglio sul palco della Villa comunale ci saranno gli Italian Graffiti di Simona Marinucci e Dario De Rugeriis: un grande appuntamento coi brani classici della musica italiana da cantare e ballare. Presenta le serate Michael Bonelli. A chiudere, domenica 14 luglio ci sarà il maxischermo per seguire la partita finale degli Europei di calcio e a seguire il DJ Set con Marcello Mariani e la sua musica dance.

Ogni sera, a partire dalle 20, saranno aperti gli stand gastronomici curati dagli Amici del Tratturo che offriranno cibo tipico (arrosticini, pane, salsicce, pizze fritte e patatine) da accompagnare con i diversi tipi di birra della Festa.

Il sindaco Giovanni Mancini dichiara: “Siamo contenti, come amministratori, di ospitare alla Villa Comunale queste quattro serate, organizzate dalle nostre realtà imprenditoriali e associazioni, dedicate alla bontà dei nostri prodotti tipici che sicuramente saranno apprezzati da visitatori e turisti ai quali auguro buon divertimento e un arrivederci a Torre per le prossime iniziative di Torrestate che fino a settembre propone un calendario fitto di eventi originali, attrattivi e di qualità. Ringrazio per la collaborazione le tante associazioni e sponsor che hanno offerto il loro contributo per allestire il ricco programma della Festa della Birra e invito tutti a partecipare alle quattro serate di festa, musica e degustazioni”

L'evento è organizzato dal Drive In di Torre de’ Passeri in collaborazione con l'associazione culturale Willer & Carson e il gruppo di improvvisazione teatrale Stupor Mundi Jesi. Si ringraziano inoltre gli amici di Extrascuola Ets. Maggiori dettagli al numero 380/3473954.