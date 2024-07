Riaperta al traffico la galleria San Silvestro

“Ce l'abbiamo fatta! Da oggi la galleria San Silvestro sarà finalmente riaperta al traffico: le prime auto la attraverseranno già nelle prossime ore”. E' quanto annuncia sui suoi canali social la sindaca di Francavilla al Mare, Luisa Russo, a proposito dell'attesa riapertura della galleria San Silvestro dopo lo stop alla circolazione dei veicoli scattato in questi ultimi mesi a causa di un cedimento strutturale.

AGGIORNAMENTO. Il ritorno alla normalità, come conferma l'ex assessore comunale Eugenio Seccia, è avvenuto dalla tarda mattinata odierna, più precisamente poco dopo le ore 13: “Ottima notizia per Pescara e non solo, dieci minuti fa e’ stata riaperta la Galleria San Silvestro!”, scrive Seccia su Facebook.