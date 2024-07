Montesilvano, decretati i vincitori del Campionato Italiano di Beach Volley per la categoria U18

Sara Matterazzo con Romina Carli e Paolo Ricciardi con Emanuele Barberio sono i vincitori della categoria Under 18 nella tappa del Campionato Italiano di Beach volley che, in questi giorni si sta svolgendo a Montesilvano. A premiare i vincitori del Campionato giovanile, anche l’assessore del comune di Montesilvano, Alessandro Pompei. Nel femminile, Matterazzo e Carli hanno superato in finale Fabiana Cucchi e Vittoria Helena Mioso con il punteggio di 2-0. Ad aggiudicarsi il terzo posto sono state invece Bibliotti Fabiola e Merlini Ginevra , uscite vincitrici contro la coppia formata da Abondio e Durand.

Nel tabellone maschile, invece, hanno trionfato il duo formato da Ricciardi e Barberio che, nella finale per il primo e secondo posto, hanno battuto Di Felice Marco e Zillio Gabriele per 1-2. Sul terzo gradino del podio sono saliti Giannetti Francesco – Mazzoni Matteo , usciti vincitori contro la coppia formata da Lombardo-Penzo. Lo spettacolo del Beach Volley non è però terminato. Da oggi, e fino al 14 luglio, al via il Campionato Assoluto “Gold” con le gare che si svolgeranno, da mattina a sera, sempre nell’area “jova Beach”. Ingresso gratuito.

Foto di Federica Roselli