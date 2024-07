Abruzzo Airport, un tablet E-lisir per la traduzione simultanea LIS per le persone sorde

Un tablet connesso in rete per tradurre simultaneamente nella lingua dei segni italiana. È il nuovo tassello per potenziare l’accessibilità dell’aeroporto d’Abruzzo. Oggi la Società di gestione aeroportuale, con il direttore generale Luca Bruni, la consigliera del CdA Daniela Terreri e l’ex vicepresidente del CdA Alessandro D’Alonzo, hanno firmato un protocollo con la società Evoluzione Lis Srl, con l’amministratore Antonio Staiola. L’accordo è stato reso possibile anche alla collaborazione e il supporto delle associazioni "Accessibilità & Eventi Deaf Aps", rappresentata dalla presidente Donatella Ruggieri e dal vice Savino Melacarne e "Emergenza sordi Aps" con il presidente Luca Rotondi.

Attraverso il progetto si punta a fornire un servizio di assistenza e accoglienza adeguato ai bisogni dei viaggiatori sordi che scelgono di utilizzare lo scalo abruzzese. Per effetto della convenzione nel terminal verrà apposta una segnaletica dedicata e indicata la biglietteria come punto di riferimento. Sarà messo a disposizione degli utenti un tablet, connesso in rete, per tradurre simultaneamente nella Lingua dei Segni Italiana (LIS). Attraverso una videochiamata all'app E-lisir, gli utenti sordi potranno comunicare con facilità con il personale aeroportuale, superando le barriere comunicative.

Il compito dell’interprete è rendere più facile ed efficace la comunicazione tra il sordo e il suo interlocutore, traducendo le istanze della persona sorda dalla lingua dei segni in linguaggio verbale e, viceversa, traducendo in LIS le indicazioni dell’interlocutore. E-lisir si basa su un’App scaricabile da Google Store per tablet e Pc Windows dotati delle necessarie connessioni wireless. La videochiamata dell’App realizza la conversione funzionale tra vista e udito: l’assistente in rete comunica con un linguaggio visuale, la LIS, con il sordo e con un linguaggio verbale, con l’interlocutore.

“Con questo sistema”, spiega Luca Bruni, “rendiamo ancora più accessibile l’infrastruttura aeroportuale abruzzese. Solo qualche settimana fa abbiamo siglato una convenzione con Angsa Abruzzo (Associazione Genitori Persone con Autismo), che si occupa di difendere i diritti delle persone affette da autismo e dei loro familiari per rendere Abruzzo Airport Autism Friendly, per facilitare la vita delle persone con autismo e delle loro famiglie fuori dalle mura domestiche. Ora ci rivolgiamo alle persone sorde che attraverso questo sistema potranno comunicare agevolmente in biglietteria, durante i controlli sicurezza o anche nelle operazioni di check in o imbarco. Ricordiamo poi che restano operative le altre attività di assistenza rivolte ai passeggeri con disabilità, come la sala amica, le 10 sedie a rotelle a disposizione delle persone con ridotta mobilità e il fatto che il nostro scalo è privo di barriere architettoniche”.

"Attraverso il nostro sistema E-LISIR, che facilita la comunicazione tra il viaggiatore sordo e l'operatore aeroportuale”, aggiunge Domenico Brocato, cofounder e responsabile della Comunicazione di Evoluzione L.I.S. Srl, “perseguiamo l'obiettivo dell'inclusività e del superamento delle barriere sensoriali. Grazie alla collaborazione con le associazioni del settore, potremo costruire un servizio vicino alle esigenze dei viaggiatori sordi e rafforzare un lavoro di rete a loro supporto".