Spaccate a Montesilvano, Forconi: "L'autore sia messo nelle condizioni di non infrangere più la legge"

“L'autore delle spaccate notturne agli esercizi commerciali, da un anno a questa parte a Montesilvano, è sempre lo stesso. Per ovvi motivi, non farò il suo nome. Ho avuto modo di conoscerlo personalmente e, con le buone, a tentare di farlo desistere dalle sue azioni criminose. Quel che più mi dispiace, oltre al danno arrecato a non poche attività commerciali e di ristorazione, è l'incessante lavoro delle forze dell'ordine, Carabinieri in particolare (ai quali rivolgo il mio plauso per averlo fermato, in più di un'occasione, nell' atto di compiere ma senza riuscirvi), per fermarlo”.

Così Marco Forconi, consigliere delegato alle case popolari e alla sicurezza pubblica. “Tanto di rispetto per il codice penale e di procedura penale - aggiunge - tuttavia ritengo che si debba porre un freno a queste scorribande che imperversavano da tanto, troppo tempo. Non parliamo di un pericoloso criminale, lo ripeto, ma deve essere messo nelle condizioni di non infrangere più la legge per scontare il suo cumulo di pena. È un appello informale e inusuale, non sono solito usare un social network per denunciare una situazione d'illegalità, però credo sia arrivato il momento di dire basta”, conclude Forconi.