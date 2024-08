Si ritrovano a trent'anni dalla maturità gli alunni della III B del liceo classico D'Annunzio

Si sono ritrovati a trent’anni esatti dall’uscita dei quadri dell’Esame di Maturità 1994 i ragazzi della III B del Liceo Classico “G. d’Annunzio” di Pescara.

Nonostante le defezioni dovute ad impegni lavorativi fuori regione di alcuni dei 18 componenti, la storica classe - formata da Antonello Antonelli, Antonella Barone, Cristina Capotosti, Fabrizio Ciavarelli, Maria Di Blasio, Marco Di Clemente, Valeria Di Clemente, Debora Di Giampaolo, Alessandra D’Onofrio, Giorgia Ferri, Raffaella Luciani, Monica Mele, Giuseppe Mucci, Lorenzo Mucci, Bianca Maria Panichi Vincenzo Santuccione, Mauro Scorrano, Piergiorgio Vanni, che si sono ritrovati spesso nel corso di questo trentennio - ha ripercorso i cinque anni indimenticabili tra i banchi di scuola, ricordando tutti i docenti, attraverso il “De Magnalibus”, una raccolta - compilata giorno dopo giorno negli ultimi tre anni di liceo - in cui erano segnati tutti gli svarioni grammaticali, contenutistici, storici dei professori e degli alunni.

Le risate hanno caratterizzato tutto l’incontro, tenutosi presso il “Circolo della Vela” di via Primo Vere, come se non fossero trascorsi trent’anni…