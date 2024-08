"Francavilla all'Opera", per la IV edizione il "Sempre Verdi!" del Maestro Pingitore

Torna la IV edizione di "Francavilla all'Opera" grazie alla sinergia di Uao Spettacoli e BJManagement che con la collaborazione del Comune di Francavilla al Mare e la direzione artistica del Maestro Marco Iezzi propongono per il 7 agosto in doppio appuntamento alle 20.45 e in replica alle 22.15 presso l'Auditorium Sirena "Sempre Verdi!", un inno al compositore con la Trilogia popolare: "La Traviata", "Il Trovatore" ed il "Rigoletto", nel racconto e nelle arie immortali.

Lo spettacolo, fiore all'occhiello dell'estate francavillese, gode della regia del Maestro Pier Francesco Pingitore, noto anche alle pagine di cronaca anche come strenuo sostenitore della riapertura del Salone Margherita di Roma, casa del suo glorioso varietà ‘Il Bagaglino’.

Le tre grandi opere verdiane su cui verte lo spettacolo hanno, sin dai loro esordi, un grande impatto sul pubblico, da qui l'idea di riproporli in modo singolare: ogni opera infatti viene riportata alla platea da due narratori ossia un attore ed un'attrice che riassumono in forma di dialogo le vicende della storia la cui narrazione conduce via via all'esecuzione di uno dei brani scelti, tra i più importanti e popolari ed in questo modo c'è un'alternanza tra racconto e brano lirico.

"Proprio quest'alternanza crea un vero e proprio ritmo nello spettacolo proposto che vuole sicuramente evidenziare il genio artistico di Verdi attualizzandolo grazie anche alla lungimiranza del Maestro Pingitore", anticipa il Maestro Iezzi.

Il direttore d'orchestra è Giacomo Di Tollo. I due attori narranti sono l'abruzzese Federico Perrotta e Valentina Olla, nel cast ci sono inoltre: il soprano Nicole Claudia Calabrese, il mezzosoprano Valentina Coletti, il tenore Gian Luca Pasolini, il baritono Gaetano Merone. Al pianoforte c'è Fabio D'Orazio, al violino Dana Stancu.