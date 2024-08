Colle Caprino vince l'edizione 2024 di "Colli senza frontiere" [FOTO]

Stessa piazza, stesso palco, ma con la parentesi di quattro anni prodotta dalla pandemia. Finalmente, recuperati entusiasmo ed energie, i “Colli senza frontiere” sono tornati. Soprattutto uno, quello che ieri si è aggiudicato la vittoria della XXII edizione: Colle Caprino. La kermesse era iniziata venerdì 2 agosto con la presentazione e la benedizione delle squadre in largo Madonna, seguite dal teatro dialettale, dagli stand gastronomici e dalla musica del Club Caribe 19.60. Poi due giorni fittissimi di gare, tra tornei di carte, caccia al tesoro e giochi di abilità: il palio che mette in competizione le rappresentative degli otto colli di Pescara è tornato a coinvolgere l’intero quartiere. Dodici giocatori per ogni squadra, sia maschi che femmine, sono stati impegnati in prove sempre divertenti e adatte a tutte le età.

Nei tradizionali giochi acquatici, nel rispetto dell'emergenza idrica, è stata utilizzata solo acqua di pozzo. Tra le curiosità da segnalare: i capitani Fabio Fabiani e Martina Fabiani, figli di Nino, uno degli storici soci fondatori, sono fratello e sorella ma hanno militato in due compagini diverse; Fabio, insieme a Paolo Fratini, è stato il capitano di Colle Madonna, mentre Martina, insieme a Alessia Verrigni, è stata la capitana di Colle Pietra. Il concorrente più anziano di Colli senza frontiere 2024 è stata la signora Alfonsina Fiorentino, classe 1945. Il più giovane invece è stato Manuel Carota, nato nel 2012.

Tra i soci fondatori del direttivo dell’associazione Castellamare in festa c’è anche l’attuale vicesindaco, Maria Rita Carota, da sempre coinvolta nell’organizzazione della kermesse. Nel 2019 erano stati i celesti di Colle Scorrano ad aggiudicarsi la vittoria, mentre quest’anno il trofeo-scultura ideato da Pino Dolente è passato nelle mani di Colle Caprino che lo terrà in amorevole custodia fino alla prossima edizione. La competizione non manca – si combatte duramente per portare in vetta il proprio colle di riferimento - ma ci si sente comunque parte di un unico gruppo e di una realtà ormai storica, nata nel 1996.

L’associazione Castellamare in festa, affiliata CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) è presieduta da Federica Mambella; vicepresidente Lamberto Mambella, consiglieri Annanamaria Romano, Maria Rita Carota, Marina Sammartino, Giorgia Mambella, Gianarturo Mambella, Carlo Capperi, Nino Fabiani, Pietro Paraguai, Vincenzo Cantagallo, Emanuele Di Cesare.

COLLE CAPRINO, colore fuxia, capitani Stefano Pennese e Gianluca Borrelli

COLLE CERVONE, colore rosso, capitani Manel Hermida e Andrea Mambella

COLLE DI MEZZO, colore giallo, capitani Marco D'Andragora e Alessandra Partenza

COLLE INNAMORATI, colore blu, capitani Giulia Pomponio e Simone Firmani

COLLE MARINO, colore verde, capitani Orlando Maurizio e Serena Scorrano

COLLE MADONNA, colore arancio, capitani Fabio Fabiani e Paolo Fratini

COLLE PIETRA, colore azzurro, capitane Martina Fabiani e Alessia Verrigni

COLLE SCORRANO, colore celeste, capitani Domenico Ciccone e Ilenia Scannella