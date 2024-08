Gelati Letterari, al primo appuntamento di agosto arriva Adriano Monti Buzzetti Colella

Ultimi due giovedì culturali di Pescara con i Gelati Letterari, VII edizione, nella splendida cornice del complesso balenare La Playa in piazza Le Laudi. Giovedì 8 agosto, sempre alle ore 20,30 con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e organizzato dall'Associazione Culturale I Borghi della Riviera Dannunziana.

Nella quinta serata ospiti: Mara Motta dialoga con Manola Di Tullio di “In Absentia” (Tabula Fati); Giulia Madonna e Maria Gabriella Ciaffarini con “L’equilibrista” (Costa Edizioni); Adriano Monti Buzzetti Colella parlerà del suo libro “Oscure Radici. Delirio, morte e leggenda nell'albero genealogico di Howard Phillips Lovecraft” (La Torre Editrice); Antonella C. Vilasi e Manola Di Tullio con “Intelligence studies. Scritti di Intelligence” (Centro Studi UNI); Antonio Di Loreto e Anna Michetti dialogheranno di “Cronache dal lontano immenso” (Riccardo Condò Editore), per concludere con Margherita Bonfilio, insieme a Mara Motta, presenterà la sua silloge “Il vaso di Pandora” (CTL Livorno).

Adriano Monti Buzzetti Colellaci spiega la sua opera letteraria: “E’ un libro su Howard Phillips Lovecraft, uno dei giganti della letteratura dell’immaginario; uno dei fenomeni che hanno trasceso i confini della letteratura di genere per finire nelle antologie di letteratura tout court. In Oscure radici, non mi occupo della sua biografia quanto piuttosto delle storie di famiglia che l’hanno preceduto, dei suoi avi, delle sue ascendenze per cercare di capire appunto le radici di questa sua passione per l’ignoto. La mia teoria, supportata da una lunga ricerca, è che nell’antica genealogia di questa famiglia inglese ci sono una serie di morti misteriose, fatti di sangue, elementi da brividi che possono aver alimentato la sua fantasia geniale ma morbosa, gotica. Ecco, c’è tanto gotico americano nella famiglia di Lovecraft”.

Coordina la serata Antonietta Florio. L’ultimo appuntamento della rassegna per questo 2024 è in programma giovedì 22 agosto. Ricordiamo il concorso di poesia al quale si può partecipare come dal bando che è sul nostro sito Internet www.iborghidellarivieradannunziana.it; concorso aperto a tutti gli autori e a tutte le case editrici. Per partecipare è preferibile prenotare al numero 085/66929.