Montesilvano, Pettinari: “È surreale ciò che accade in via Piemonte e nelle strade adiacenti”

Domenico Pettinari, Michele Cavaliere, Donato Spagnoli e Ilenia Di Martino, rispettivamente presidente e coordinatori di area Montesilvano-Città Sant’Angelo del Movimento Politico ‘Pettinari per l’Abruzzo’, tornano a denunciare una problematica che investe la viabilità di Montesilvano.

“Ha del surreale ciò che accade a Montesilvano in via Piemonte e nelle vie adiacenti”, si legge in una nota. "L’assurdo avviene laddove il comune stesso dispone, nel periodo estivo, a partire dalle ore 20 del giovedì fino alle ore 24 della successiva domenica di ogni settimana, un’area pedonale che interessa il lungomare via Aldo Moro, impedendo di fatto il rientro a casa, in automobile, di tutti gli abitanti della zona. Infatti chi abita sia in via Piemonte sia nelle vie vicine non ha possibilità di accesso, essendo le stesse non percorribili per divieto da via Emilia, né tantomeno può essere percorsa dal verso giusto cioè direzione mare-monti, perché l’isola pedonale, posta appunto come sopra citata in via Aldo Moro, non permette di arrivare all’inizio delle vie sopra indicate".

Pertanto, evidenziano gli esponenti di 'Pettinari per l'Abruzzo', “tutti gli abitanti, unitamente ai clienti di alcune attività presenti, devono, in ogni caso, commettere delle irregolarità, o percorrere via Piemonte contromano o transitare sull’isola pedonale, per far ritorno alle proprie abitazioni. Le lamentele dei cittadini, in particolare delle persone anziane, che non possono tornare a casa in auto, sono all’ordine del giorno. Appare impensabile e inopportuno che un'amministrazione a fronte di queste enormi criticità non trova soluzioni adeguate”.