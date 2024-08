16° Premio Internazionale Dean Martin: un successo tra le stelle [FOTO]

Si è conclusa l'edizione 2024 del Premio Internazionale Dean Martin, dedicata alla memoria di Gaetano Crocetti e suo figlio Paul. La serata, tenutasi ieri in piazza Galli a Montesilvano Colle e svoltasi dopo il rinvio di un giorno causa maltempo, ha visto salire sul palco 6 straordinari personaggi che, con le loro carriere e il loro talento, hanno portato l'Abruzzo in ogni angolo del mondo.

I vincitori di questa edizione sono l'avvocato di origine teatina Maurizio Mariano, che si è impegnato nel corso degli anni per la lotta contro l’apartheid e il razzismo in Sud Africa; Francesca Della Penna, giornalista di Guardiagrele che vive a Londra e ha realizzato il blog “The Gluten Freelancer” sul quale condivide ricette abruzzesi per celiaci; Carlotta Onesti di Montesilvano, ballerina di fama mondiale, che ha danzato nei teatri di tutto il mondo dall’Opéra di Parigi, alla Scala di Milano fino al San Carlo di Napoli (ha ballato anche a Sanremo ed è stata più volte ospite di Amici); Rodolfo Centorame, artista del ferro battuto di origini montesilvanesi, da diversi anni segretario del Circolo Abruzzese di Berazategui; Gianluca Guidi, cantante, attore e regista, figlio di Johnny Dorelli, che nel suo ultimo cd “I’m Old Fashioned” ha omaggiato Dean Martin con un medley; Leonardo Di Profio, artista poliedrico e giovane cantante venezuelano di origine abruzzese che, nel corso della serata, ha raccontato insieme all'attrice Tiziana Di Tonno il viaggio alla riscoperta della terra di suo padre ricevendo, a sorpresa, il simbolico cappello di Dean Martin.

Tutti i premiati hanno toccato il cuore del pubblico con le loro storie, dimostrando come le radici abruzzesi siano un patrimonio inestimabile, capace di unire generazioni e culture diverse. “Un ringraziamento speciale va all'orchestra diretta dalla maestra Antonella De Angelis, che ha accompagnato la serata con musiche indimenticabili, e alla presidente e direttrice artistica Alessandra Portinari, l'anima di questo evento. Non possiamo dimenticare l'emozionante interpretazione di Stefano Maria Pardo, che ha vestito ancora una volta i panni di Dean Martin, regalandoci un tuffo nel passato. Con questo successo, le aspettative per la 17ª edizione sono alle stelle. Siamo già in trepidante attesa di scoprire quali saranno i nuovi protagonisti di questa straordinaria celebrazione delle eccellenze abruzzesi nel mondo”, scrive in una nota il Comune di Montesilvano.