Teatro d'Annunzio ancora chiuso, Sola: "Neanche una progettazione preliminare degli interventi"

Dopo la vicenda dei mesi scorsi, quando il Teatro d’Annunzio è stato dichiarato inagibile a seguito di uno studio di vulnerabilità sismica, il caso è tornato protagonista nell’ultimo Consiglio Comunale, con una interrogazione urgente presentata dal Movimento 5 Stelle, che ha chiesto conto al sindaco Masci di cosa sia stato fatto dal mese di marzo ad oggi per restituire alla città di Pescara il suo teatro più importante e rappresentativo.

“Un’interrogazione per riportare alla luce una vicenda grave che – commenta il capogruppo M5S Paolo Sola – dopo qualche settimana dalla chiusura della struttura, è stata avvolta da un silenzio preoccupante. La stagione estiva 2024 è ormai definitivamente compromessa, tra difficoltà nella riorganizzazione di eventi e manifestazioni saltate, ma l’inerzia della Giunta Masci rischia di mettere in pericolo anche la stagione 2025, considerando che nulla nel frattempo è stato fatto come emerso dal dibattito in Consiglio Comunale”.

Il riferimento è alla risposta fornita direttamente in aula dall’assessore alla cultura, e ora vice sindaco, Maria Rita Carota, che ha parlato solo di un impegno da parte di Regione e Ministero nel reperire i fondi necessari a procedere con il consolidamento della struttura.

“Fondi che sarà difficile reperire se non si ha neppure idea di quali siano gli interventi da realizzare – prosegue Sola – ed è questa la cosa più grave, il totale immobilismo da parte di questa amministrazione che ha lasciato trascorrere già 5 mesi senza neppure predisporre una progettazione preliminare, con il pericolo che non si riesca in tempi ragionevoli ad individuare le opere realizzare, reperire i fondi necessari e procedere con gli interventi prima della prossima stagione estiva, considerando che l’approssimarsi del periodo invernale renderà complesso gestire un cantiere del genere all’aperto”.

Una vicenda che sarà sicuramente al centro del dibattito nelle prossime settimane, con Sola che, da neo presidente della Commissione Controllo e Garanzia, ha già annunciato di voler convocare a breve una seduta sul tema.