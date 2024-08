Nuova mensa per l’Istituto Fabbiani di Marina di Città Sant’Angelo

Ieri a Città Sant'Angelo si è svolta la commissione mensa per le scuole del territorio. Alla presenza della dietista Asl, della nuova ditta appaltatrice Nene service, degli uffici scolastici e dell’assessore ai servizi scolastici e vice sindaco Lucia Travaglini, si è discusso il nuovo menù per l’ anno scolastico 2024/25.

È stata fissata altresì la data per la riapertura delle mense che sarà il 23 settembre, in anticipo rispetto altri anni. Altra novità sarà la riattivazione di u a nuova cucina a, ovvero quella del plesso Scuola dell’Infanzia di Madonna della Pace. La volontà dell’ Amministrazione è continuare a fornire un servizio di qualità, anticipando la riapertura in accoglimento delle necessità delle famiglie.

Il vice sindaco Lucia Travaglini esprime soddisfazione: “Come promesso, stiamo portando a conclusione i lavori di costruzione della mensa per i nostri studenti in modo da sostenere le famiglie angolane ed avvicinarci sempre di più al tempo pieno. Un obiettivo che favorirebbe molto la conciliazione professione-famiglia”.