Il distretto sanitario di Spoltore si trasferisce in via del Mattatoio Vecchio

La Asl di Pescara comunica che da oggi, 8 agosto, verranno avviati i lavori per lo spostamento della sede del CERS (Centro Erogazione Servizi) di Spoltore, da Via del Convento, dove attualmente è ubicato, in Via del Mattatoio Vecchio n.ri 17-19-21-23. A partire da lunedì 12 agosto, tutti i servizi del CERS, con annesso Consultorio, saranno erogati nella nuova sede, con gli stessi orari di sempre (da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12.30, lunedì pomeriggio 14.30-17).

Il Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) sarà invece trasferito provvisoriamente nel Comune di Spoltore, frazione di Caprara, in via Cavour 10, presso la vecchia sede della scuola materna. Il nuovo numero di telefono è lo 0854478209. Al fine di espletare tutte le operazioni di cambio sede (linee telefoniche, mobilio ecc) il CERS di Spoltore con tutti i servizi e gli sportelli del Cup sarà chiuso dalle ore 14 di oggi, 8 agosto, per riaprire nella nuova sede di Via del Mattatoio Vecchio, lunedì 12 agosto.

Questo spostamento è necessario per far spazio ai lavori di ristrutturazione della vecchia sede del CERS, che diventerà la nuova Casa di Comunità di Spoltore. Un progetto importante, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, volto alla realizzazione di luoghi fisici di prossimità per l’assistenza sanitaria. Con questo progetto, la Asl di Pescara e l’amministrazione comunale di Spoltore confermano il loro impegno per migliorare la qualità della vita dei cittadini, investendo in strutture moderne e servizi all’avanguardia.

“Siamo felici – afferma la sindaca Trulli – che si sia scongiurata la delocalizzazione del distretto: la presenza di una Casa di Comunità nel centro storico speriamo possa rappresentare un ulteriore fattore di sviluppo e rilancio per la parte alta della nostra città. Ringrazio la Asl per il supporto e la consigliera comunale Marzia Damiani per aver seguito e coordinato assieme all’azienda sanitaria questa situazione”. La direzione strategica della Asl si scusa con gli utenti per gli eventuali disagi che saranno arrecati durante le necessarie attività di spostamento.