866 assunzioni a tempo indeterminato nella scuola abruzzese

A partire da lunedì 12 agosto verranno assunti 577 docenti e 289 ATA a tempo indeterminato nelle scuole abruzzesi.

Posti vacanti Docenti Assunzioni Docenti

Chieti 247 185 75% L'Aquila 216 166 77% Pescara 134 96 72% Teramo 162 130 80% ABRUZZO 759 577 76%

.

Per Davide Desiati, segretario generale del sindacato Cisl Scuola, “ancora una volta le scelte del Ministero dell’Istruzione e del Merito risultano incomprensibili. I posti vacanti e disponibili per i docenti in Abruzzo sono 759 e verranno coperti solo al 76%, facendo 577 assunzioni. Ancora peggio per il personale ATA (Amministrativo Tecnico Ausiliario) per cui le 289 assunzioni corrispondono appena al 33% dei 866 posti vacanti e disponibili ovvero solo 1 assunto a tempo indeterminato ogni 3 posti disponibili”.



Abruzzo Personale ATA Posti vacanti

Assunzioni

% Direttori Amministrativi 48 25 52% Assistenti Amministrativi 172 59 34% Assistenti tecnici 71 13 18% Collaboratori Scolastici 545 191 35% Infermieri 3 0 0% Cuochi 11 0 0% Guardarobieri 10 1 10% Addetti alle aziende agrarie 6 0 0% Totale 866 289 33%

.

Desiati ritiene che siano stati “assolutamente discriminati i precari dei profili ATA di Infermiere, Cuoco e Addetto alle aziende agrarie, per cui non sono proprio previste assunzioni. A cui si aggiungono i precari dei profili di guardarobiere, con appena 1 assunzione su 10 posti disponibili, e di assistente tecnico, con sole 13 assunzioni su 71 posti vacanti. Ancora una volta a settembre in Abruzzo dovranno essere assunti oltre 4500 docenti ed ATA supplenti per assicurare il funzionamento delle scuole, ma a cui viene di fatto impedito di stabilizzare il proprio rapporto di lavoro”.